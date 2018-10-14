За сутки в зоне ООС зафиксировано 26 обстрелов

В течение минувших суток сепаратисты 26 раз открывали огонь по позициям украинских военных. При обстрелах 10 раз было применено вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, сообщает в воскресенье, 14 октября, штаб операции Объединенных сил.
"Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.
На протяжении суток враг осуществлял обстрелы украинских позиций в районе населенных пунктов Крымское, Вольный, Катериновка, Степное, Троицкое, Светлодарск, Новолуганское, Красногоровка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.
Незаконные вооруженные формирования вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Новолуганское и Лебединское противник обстреливал из минометов 120-го калибра, а по опорным пунктам возле Вольного, Троицкого, Светлодарска и Лебединского применял минометы калибра 82 мм.
Из минометов калибра 120 и 82 мм были обстреляны населенные пункты Чермалык и Широкино на Мариупольском направлении. Обстрелы этих сел велись с территории подконтрольных сепаратистам населенных пунктов Верхнешироковское и Саханка. Последствия и масштабы разрушений пока оцениваются украинской стороной СЦКК и Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ.
По данным разведки, за прошедшие сутки ранены четверо противников.
С начала текущих суток противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстреляли позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Крымское, Гнутово и Широкино. Тяжелое вооружение не применялось. Один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
Напомним, за сутки 12 октября на Донбассе зафиксировали 26 обстрелов со стороны сепаратистов, в том числе четыре раза из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. Был ранен один боец ВСУ.
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Источник: korrespondent.net
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