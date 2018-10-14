Сегодня в Украине отмечают День защитника

В воскресенье, 14 октября, украинцы отмечают День защитника Украины. Этот праздник был учрежден в 2014 году по указу президента. В Украине он заменил советский праздник 23 февраля.

С 2015 года на День защитника Украины - официальный выходной.

Дата 14 октября выбрана не случайно: в этот день отмечается христианский праздник Покрова Пресвятой Богородицы, а в 1999 году установлен и День украинского казачества. Издавна Богородица была покровительницей украинского казачества и всех украинских вооруженных формирований.

Поскольку в этом году праздник выпал на воскресенье, украинцы будут отдыхать 15 октября, то есть три дня подряд: с 13 по 15 число.

В Киеве и других города Украины по случаю праздника пройдет ряд мероприятий.

Так, в столице возле здания горсовета на Крещатике с 12:00 по 14:30 состоится общегородское праздничное мероприятие ко Дню защитника Украины

А в 16:00 возле памятника Шевченко начнется Марш УПА под лозунгом Вернем Украину украинцам. Шествие пройдет от Владимирской по бульвару Тараса Шевченко и Крещатику до Европейской площади, где состоится торжественный митинг и праздничный концерт группы Кому вниз.

В связи с праздничными мероприятиями часть улиц в центре Киева будет перекрыта. Также изменится расписание движения общественного транспорта.

Напомним, во Львове сегодня пройдет Марш защитников Украины.

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Источник: korrespondent.net