Зять Трампа годами почти не платил налоги - СМИ

В США старшего советника Белого дома и зятя президента Джареда Кушнера подозревают в том, что он в течение нескольких лет, вероятно, почти не платил федеральных налогов. Об этом говорится в статье The New York Times, которая была опубликована в субботу, 13 октября.
Отмечается, что Кушнер использовал налоговую амортизацию - она увеличилась в последние годы благодаря налоговой реформе, за которую активно выступала Республиканская партия и сам Трамп.
NYT отмечает, что зять Трампа, состояние которого оценивается в более чем $300 млн и который заработал миллионы на неподвижной собственности своей семьи, в течение нескольких лет почти не платил федеральные налоги.
Вместе с тем, издание подчеркивает - ничто не указывает на то, что Кушнер нарушил закон.
"Кушнеру удалось уменьшить сумму налоговых выплат, сообщая об амортизации многочисленных объектов недвижимости. Это популярная налоговая льгота, созданная для того, чтобы учитывать износ недвижимости со временем", - говорится в материале.
Таким образом, по данным СМИ, Кушнер получил 1,7 млн долларов зарплаты и при этом отчитался в налоговой о почти 8,3 млн долларов потерь из-за "значительной амортизации" недвижимости.
Газета напоминает, что налоговая реформа, за которую Конгресс США проголосовал в 2017 году, увеличила максимальную налоговую льготу в связи с амортизацией с 500 тыс. долларов до 1 миллиона.
Напомним, газета The New York Times ранее также писала, что Трамп получил от отца 413 миллионов долларов незаконным путем, уклонившись от уплаты налогов. Кроме того, сообщалось, что Трамп мог не платить налоги с 1995 года.
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Источник: korrespondent.net
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