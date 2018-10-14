Саперы очистили от снарядов села под Ичней

За минувшие сутки саперы очистили от снарядов 15 населенных пунктов, расположенных вокруг 6 арсенала в Ичне Черниговской области. Об этом в воскресенье, 14 октября, сообщает ГСЧС.
Боеприпасы, которые разлетались в результате взрывов, убрали с территории Ични и сел: Монастырища, Ольшаны, Коломийцева, Половы, Колесников, Лесных Сорочинцев, Стрельников, Левков, Городни, Тарасовки, Гмырянки, Коршаков, Лучковки и Красного.
За прошедшие сутки спасатели обследовали на наличие боеприпасов 5738 домохозяйств, а с начала операции - 10609. За сутки изъято 339 взрывоопасных предметов (всего - 1473), отработано 49 сообщений от местных жителей об обнаружении боеприпасов (всего - 230).
Параллельно ГСЧС продолжает операцию по ликвидации возгорания на артскладах. 13 октября спецавиация осуществила 38 сбросов воды (148 тонн), всего же с начала работ на тлеющие боеприпасы скинули 702 тонны воды.
Спасатели ликвидировали один пожар лесной подстилки вблизи села Августовка на площади 0,8 га.
В ликвидации техногенной катастрофы задействовано 586 человек и 137 единиц техники, в том числе два самолета АН-32П и вертолет Ми-8.
Напомним, накануне вечером сообщалось, что под Ичней резко выросло количество взрывов.
Напомним, в ночь на 9 октября возле города Ичня Черниговской области произошли взрывы на территории складов в/ч А1479 ВСУ, после чего начался пожар, который был ликвидирован вечером 10 октября.
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Источник: korrespondent.net
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