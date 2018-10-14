В Будславе молодежь собралась на молитву за Синод Епископов

В Будславе в Национальном санктуарии Матери Божьей Будславской 12 и 13 октября католическая молодежь молилась в интенции Синода Епископов, который проходит в Риме на тему «Молодежь, вера и распознавание призвания».
70 молодых людей приехали со своими священниками и законными сестрами из Минско-Могилевской архиепархии и Витебской епархии, сообщает catholicnews.by.
Святую мессу возглавил епископ0помощник Минско-Могилевской архиепархии Юрий Кособуцский. «Будьте звездочками, освещающими темное небо современного мира, лучиками, которые делятся своей верой в Иисуса Христа, верой, которая делает нас счастливыми. Только вместе мы можем сделать что-то хорошее и даже изменить к лучшему», – обратился он к молодежи.
Конференцию для участников подготовил кс. Павел Трон. Священник сравнивал Божьи заповеди со знаками дорожного движения: «Не бойтесь возрастать в Божьих заповедях, как опытные водители. Не останавливайтесь в развитии! А чтобы развиваться, нужно видеть Бога в ближнем, в друзья, в Церкви».
Во второй день состоялась работа в группах, где была возможность поделиться собственным опытом молодежных встреч.
Источник: krynica.info
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