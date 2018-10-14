Порошенко: У нас не будет государственной церкви

Президент Петр Порошенко заявил, что в Украине не было, нет и не будет государственной церкви, а в Украинскую автокефальную православную церковь не будут приглашать насильно. Об этом он сказал в воскресенье, 14 октября, выступая перед молебном на Софийской площади в Киеве.
"У нас не было, нет и не будет государственной церкви. И в освященную Томосом православную церковь тоже никто никого не будет приглашать насильно. Еще раз подчеркиваю, это – вопрос свободного выбора для каждого верующего. Гарантирую, что власть будет уважать выбор тех, кто решит остаться в той церковной структуре, которая будет сохранять единство с Российской православной церковью", - сказал Порошенко.
Он добавил, что государство защитит права тех священников и мирян УПЦ Московского патриархата, которые добровольно решат выйти из-под Москвы, чтобы вместе с другими православными творить Единую украинскую поместную православную церковь.
"Общее развитие независимой церкви не может быть поводом для раздора, для противостояния, для насилия. Я уже говорил, как только где увидите людей, которые будут призывать взять силой лавру, монастырь или храм, знайте, то – московская агентура. Мы не позволим Кремлю разжечь религиозную войну в Украине", - отметил Порошенко.
Президент подчеркнул, что в целом государство свою миссию в религиозном вопросе выполнило, дальше - дело самой церкви, куда государство не будет вмешиваться.
"Мы получили доброе известие из Константинополя. И далее - уже внутренние вопросы, в которые светской власти вмешиваться нельзя и она не будет этого делать", - сказал Порошенко.
Напомним, 14 октября на Софийской плащади в Киеве прошел молебен за Украину и автокефальную церковь.
Как сообщалось, сегодня в Украине отмечают День защитника. В Киеве и других городах Украины запланирован ряд праздничных мероприятий.
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Источник: korrespondent.net
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