В Турции грузовик упал в реку, 19 погибших

На западе Турции, в провинции Измир, перевернулся грузовик с нелегальными мигрантами, в результате чего погибли 19 человек. Об этом в воскресенье, 14 октября, сообщает Анадолу.

Авария произошла в районе Мендерес. Грузовик, который двигался по трассе Стамбул-Измир, упала в реку Дегирменчай.

По предварительной информации, погибли 19 человек, в том числе дети. 11 человек получили ранения.

На месте ДТП работают медики.

Напомним, летом под Киевом авто полиции упало в реку во время погони.

А в Гватемале автобус упал с обрыва, погибли восемь студентов.

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Источник: korrespondent.net