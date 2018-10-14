В Нигерии из плена “Боко Харам” освобождены 833 ребенка, часть – “солдаты” до 11 лет

В Нигерии отряды самообороны освободили из плена исламистской террористической организации “Боко Харам” 833 ребенка, в том числе – множество “школьниц из Чибока”, взятых в плен после нападения на католический колледж для девушек.

Часть из них принуждалась к участию в боевых действиях.

В плену у боевиков до сих пор находятся минимум 1175 мальчиков и 294 девочки. Речь идет только о тех, чье нахождение в плену удалось официально подтвердить. В общем же количество пленных детей может достигать более 2200 человек, сообщает ЮНИСЕФ.

Несколькими днями ранее боевики «Боко Харам» атаковали Майдугури – город с населением в миллион человек. Наступление группировки длилось около часа на юго-восточной и юго-западной стороне города. По словам очевидцев все это время были слышны взрывы и выстрелы. В городе началась паника. Затем шум боя отдалился на дальние подступы к Майдугури, а нигерийская армия отчиталась, что смогла отбить атаку боевиков и потеснить их на большое расстояние от города.

Источник: krynica.info