В Сомали совершен двойной терракт с растущим числом жертв

В Сомали вечером 13 октября в результате двух взрывов, устроенных террористами-джихаддистами, погибли, на данный момент, 16 человек.
Террористы-смертники устроили взрывы в городе Байдабо на юго-западе Сомали. По предварительным данным, еще 20 человек получили ранения, сообщает romandie.com.
Первый взрыв прогремел в ресторане, расположенном недалеко от главной улицы города, второй взрыв произошел в кафе.
«Подтвержденное число жертв двух взрывов составляет 16 человек, около 20 пострадали, некоторые из них получили серьезные ранения», — заявил представитель полиции Абудулахи Мохамед.
По данным полиции, в результате первого взрыва погибли семь человек, в результате второго — девять. Отмечается, что взрывы прогремели в наиболее посещаемых заведениях города, число жертв может возрасти.
Сомали – страна, в которой совершаются наиболее массовые по числу жерт терракты. Год назад, в октябре 2017 года, жертвами аналогичой трагедии стали 300 человек. Ежемесячно в стране гибнут сотни жертв террактов, как христиан, так и мусульман, не разделяющих радикальных взглядов экстремистов.
Источник: krynica.info
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