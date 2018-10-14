Создатель Центра “Матуля” – о победах и достижениях 7-летнего служения

Православная матушка и многодетная мать минчанка Вероника Сердюк (в прошлом – выпускница магистратуры ЕГУ), создательница и вдохновитель пролайф-центра “Матуля”, поздравляя в своем аккаунте в фейсбуке женщин с Днем Матери, подводит итоги семилетнего волонтерского служения Центра.
“За 7 лет наши волонтеры смогли:
-издать более 433 тысяч буклетов о последствиях аборта и помощи беременным женщинам в кризисной ситуации для женских консультаций, о важности целомудрия и сохранения семьи для лекций среди молодежи
— удовлетворить более 410 запросов о помощи детскими вещами и аксессуарами ( том числе посылки и поездки в регионы страны), это измерение не только пакетами одежды, иногда это были багажники;)
— передать нуждающимся 86 колясок и 61 кроватку;
— 45 женщин беременных и с детьми получили возможность временного проживания в Приюте Центра «Матуля»;
— провести 1333 психологических консультаций с беременными женщинами в трудной жизненной ситуации;
— организовать более 300 консультаций по подготовке к родам, вопросам до/послеродовой депрессии, разводам, семейным конфликтам, проблемам с детьми;
— принять по телефону доверия 1770 звонков”, – рассказывает Вероника Сердюк.
Волонтеры-юристы смогли решить более 200 конфликтов, в том числе – помочь получить жилье матерям-сиротам. 4055 молодых человек посетили в Центре занятия про-семейной направленности, 291 специалист прошел обучение на семинарах по проблеме предабортного консультирования.
“Мы точно знаем, что в результате консультирования родились на свет 147 малыша”, – пишет матушка Вероника о матерях, сообщивших Центре об удачных родах после того, как отказались от намерения сделать аборт.
Источник: krynica.info
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Европарламент призвал Минск снять обвинения с фигурантов "дела БелТА"
Ситуация со свободой СМИ в Беларуси продолжает ухудшаться, что подтверждается "серьезным преследованием независимых новостных порталов и журналистов". Об этом говорится в резолюции Европарламента от 4 октября.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Лукашенко объявил благодарность БелТА
Президент Беларуси Александр Лукашекно объявил благодарность сотрудникам государственного Белорусского телеграфного агентства (БелТА), которое этим летом стало инициатором задержания ряда журналистов негосударственных изданий за несанкционированное пользование платной новостной лентой агентства.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Мингорисполком не разрешил Марш солидарности с журналистами
Мингорисполком отказал в разрешении на проведение в Минске 15 сентября марша солидарности с журналистами. Об этом сообщил сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский. «Заявка якобы не соответствует перечню разрешенных мест для проведения мероприятий», - отметил он.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Фигурантам «дела БелТА» запретили покидать Беларусь
27 августа стало известно, что журналистам ряда СМИ, которые являются подозреваемыми по «делу БелТА», запретили покидать Беларусь. По последним данным, пяти журналистам временно ограничили выезд из республики.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Министр информации Беларуси хочет взяться за фрилансеров
Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич намерен вернуться «к терминологии в отношении участников медийного пространства». «Надо вернуться к рассмотрению самого термина «фрилансер», – заявил он в интервью программе «Неделя» на СТВ.