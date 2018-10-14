Создатель Центра “Матуля” – о победах и достижениях 7-летнего служения

Православная матушка и многодетная мать минчанка Вероника Сердюк (в прошлом – выпускница магистратуры ЕГУ), создательница и вдохновитель пролайф-центра “Матуля”, поздравляя в своем аккаунте в фейсбуке женщин с Днем Матери, подводит итоги семилетнего волонтерского служения Центра.

“За 7 лет наши волонтеры смогли:

-издать более 433 тысяч буклетов о последствиях аборта и помощи беременным женщинам в кризисной ситуации для женских консультаций, о важности целомудрия и сохранения семьи для лекций среди молодежи

— удовлетворить более 410 запросов о помощи детскими вещами и аксессуарами ( том числе посылки и поездки в регионы страны), это измерение не только пакетами одежды, иногда это были багажники;)

— передать нуждающимся 86 колясок и 61 кроватку;

— 45 женщин беременных и с детьми получили возможность временного проживания в Приюте Центра «Матуля»;

— провести 1333 психологических консультаций с беременными женщинами в трудной жизненной ситуации;

— организовать более 300 консультаций по подготовке к родам, вопросам до/послеродовой депрессии, разводам, семейным конфликтам, проблемам с детьми;

— принять по телефону доверия 1770 звонков”, – рассказывает Вероника Сердюк.

Волонтеры-юристы смогли решить более 200 конфликтов, в том числе – помочь получить жилье матерям-сиротам. 4055 молодых человек посетили в Центре занятия про-семейной направленности, 291 специалист прошел обучение на семинарах по проблеме предабортного консультирования.

“Мы точно знаем, что в результате консультирования родились на свет 147 малыша”, – пишет матушка Вероника о матерях, сообщивших Центре об удачных родах после того, как отказались от намерения сделать аборт.

Источник: krynica.info