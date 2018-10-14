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14. 10. 2018

В самолет принца Гарри и Меган Маркл попала молния

В самолет Dassault Falcon 7X, в которым летели принц Гарри и Меган Маркл, ударила молния. Об этом в воскресенье, 14 октября, сообщает The Mirror.

Издание отмечает, что инцидент произошел в конце прошлого месяца, когда пара отправлялась с тайным визитом в Амстердам.

Удар пришелся в переднюю часть самолета - головной обтекатель, и едва не задел навигационное оборудование. Через фюзеляж самолета прошел разряд напряжением в 30 миллионов вольт.

Тем не менее, самолет благополучно приземлился в амстердамском аэропорту Схипхол.

Dassault Falcon 7X стоимостью 53 миллиона долларов, на котором герцог и герцогиня Сассекские собирались лететь и в обратный рейс, потребовался ремонт, занявший девять дней. А принцу и его жене предоставили замену, прислав другой лайнер из Стокгольма.

Аренда самолета стоила 26 тысяч долларов, которые пара заплатила из собственного кармана, не используя деньги налогоплательщиков.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл выпустила кулинарную книгу. В издание вошли 50 рецептов.

Напомним, свадебный наряд Мегарн Маркл от Givenchy, в котором она выходила замуж за принца Гарри, станет экспонатом музея.

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Источник: korrespondent.net

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