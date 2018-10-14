Патриарх Кирилл на освящении храм-памятника в Минске: Вдруг возник враг, и мирный дух исчез (прямая трансляция)

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Минске утром 14 октября освятил храм-памятника в честь Всех Святых.

Глава Русской Православной церкви возглавил первую Литургию в новом храме.

Проповедь глава РПЦ, построенную на анализе слов из Писания “Любите врагов ваших”, посвятил искусству мирного разрешения конфликтов в ситуации, когда желание победы “оккупирует наши мысли и чувства”: “Сам факт, что мы в ком-то опознает врага, лишает нас внутреннего покоя и мира, а, значит, мы уже побеждены врагом”.

Прямую трансляцию проповеди можно увидеть здесь.

В богослужении приняли участие митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси и члены Синода РПЦ, который начнется в Минске 15 октября.

Храм-памятник расположен на востоке белорусской столицы. Его строительство длилось четверть века. Закладной камень храма-памятника освятил патриарх Московский и всея Руси Алексий II во время своего первого первосвятительского визита в Беларусь в 1991 году.

В крипте храма захоронены останки неизвестных солдат трех войн — войны 1812 года, Первой и Второй мировых войн.

Ранее Патриарх Московский совершил утреню всенощного бдения в Свято-Духовом кафедральном соборе.

Главе РПЦ сослужили митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, митрополит Минский и Заславский Павел, митрополит Волоколамский Иларион, митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий, архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий, архиепископ Пинский и Лунинецкий Стефан, архиепископ Гродненский и Волковысский Артемий, архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий, архиепископ Полоцкий и Глубокский Феодосий, архиепископ Могилевский и Мстиславский Софроний, архиепископ Брестский и Кобринский Иоанн, архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан, архиепископ Солнечногорский Сергий, епископ Бобруйский и Быховский Серафим, епископ Туровский и Мозырский Леонид, епископ Нарвский и Причудский Лазарь, епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин, епископ Молодечненский и Столбцовский Павел, епископ Слуцкий и Солигорский Антоний, епископ Лидский и Сморгонский Порфирий.

По окончании богослужения митрополит Минский и Заславский Павел вручил гостю икону блаженной Валентины Минской.

Источник: krynica.info