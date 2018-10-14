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14. 10. 2018

Интенсивность взрывов под Ичней снизилась

На территории 6 арсенала возле Ични по состоянию на полдень воскресенья, 14 октября, продолжают тушить очаги тления, сообщает пресс-служба Минобороны.

Также сообщается о снижении интенсивности взрывов в ночь на воскресенье по сравнению с предшествовавшей ночью.

"По состоянию на 12.00 на территории 6 арсенала продолжаются меры по ликвидации ячеек тления. На данное время новые ячейки не выявлены. В целом, интенсивность взрывов этой ночью в сравнении с аналогичным периодом предыдущих суток уменьшилась. На технической территории наблюдаются одиночные взрывы с низкой периодичностью", - сообщается на сайте оборонного ведомства.

В настоящее время на территории арсенала работает аэроразведка, пожарные танки, пожарный поезд, инженерная и специальная техника ВСУ и спецтехника ГСЧС; выполняются сбросы воды авиацией ГСЧС на ячейки тления. 15 групп разминирования ВСУ продолжают работать на технической территории арсенала, за пределами арсенала действуют пиротехнические группы ГСЧС.

Ведется восстановление инфраструктуры арсенала, в частности, казарменно-жилого фонда силами квартирно-эксплуатационных подразделений ВСУ.

"Силами Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и Национальной полиции организована охрана вокруг периметра арсенала, осуществляется поддержание правопорядка в населенных пунктах вблизи арсенала", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что саперы очистили от снарядов села под Ичней. За прошедшие сутки спасатели обследовали на наличие боеприпасов 5738 домохозяйств и изъяли 339 взрывоопасных предметов. 

Напомним, накануне вечером сообщалось, что под Ичней резко выросло количество взрывов.

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Источник: korrespondent.net

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