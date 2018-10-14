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14. 10. 2018

Всемирный банк даст Индонезии миллиард на восстановление

Всемирный банк предоставит Индонезии один миллиард долларов для помощи пострадавшим от землетрясений и цунами районов, а также на модернизацию инфраструктуры предупреждения стихийных бедствий. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье, 14 октября, заявлении банка.

"Средства будут доступны в любое время, когда поступит соответствующий запрос от правительства Индонезии", - сказано в сообщении.

В заявлении отмечается, что "выделяемая помощь, в частности, может использоваться на модернизацию систем раннего предупреждения стихийных бедствий, восстановление инфраструктуры, а также важнейших объектов жизнедеятельности - систем водоснабжения, больниц, школ и прочее".

Также отмечается, что власти Индонезии могут использовать средства для оказания помощи, в том числе выплат семьям из пострадавших районов, проживающих за чертой бедности.

По предварительным оценкам Всемирного банка, экономический ущерб от недавнего землетрясения и цунами в провинции Центральный Сулавеси составил около 531 млн долларов.

Напомним, по последним данным, число жертв землетрясений и цунами в Индонезии достигло 2088.

Несколько дней назад поисково-спасательные операции официально завершились. Индонезия приказала гуманитарным работникам из неправительственных иностранных организаций покинуть пострадавшие районы.

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Источник: korrespondent.net

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