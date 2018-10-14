Ватикан канонизировал Папу Римского Павла VI

Понтифика Павла VI, который занимал Святой престол с 1963 по 1978 год, в воскресенье, 14 октября, официально причислили к лику святых, сообщает Радио Ватикана.
Кроме Папы Павла VI были также канонизированы еще шесть человек.
"В воскресенье 14 октября 2018 года Папа Франциск возглавил на площади Святого Петра в Ватикане Святую Мессу, во время которой причислил к лику святых семерых блаженных Католической церкви", - говорится в сообщении.
Среди канонизированных - архиепископ Сан-Сальвадора Оскар Арнульфо Ромеро Ґальдамес, которого застрелили во время Святой Мессы в 1980 году; итальянские священники Франческо Спинелли и Винченцо Романо, сестры Мария Катерина Каспер, а также святой Нунцио Сулприцио.
Папа Павел VI (мирское имя Джованни Монтини, - ред.) родился 26 сентября 1897 и умер 6 августа 1978. Он был 262-м понтификом Римской Католической церкви, до этого - архиепископом Миланским.
Павел VI - первый Папа с начала XIX века, который совершил визит за пределы Италии, а также первый Папа, который посетил пять континентов.
После избрания Папой Павел VI довел до логического конца начатый его предшественником Ватиканский собор и до смерти следил за подготовкой соборных документов. В 1965 году он учредил Синод епископов.
Кроме того, был известен изданием своих энциклик - о целибате и о контроле над рождаемостью. Во время понтификата Павла VI были внесены существенные изменения в римское богослужение, которые включали разрешение использования национальных языков, разрешение священнику совершать богослужение лицом к народу, некоторые текстовые изменения и др. Были также внесены изменения в общий римский календарь святых.
Беатифицирован 19 октября 2014 года Папой Франциском.
Ранее Ватикан запретил продажу мощей святых.
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Источник: korrespondent.net
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