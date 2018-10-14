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14. 10. 2018

В центре Киева подрались участники акции и полиция

 
В центре Киева, возле Майдана Незалежности участики акции ко Дню защитника Украины подрались с полицейскими, сообщает РБК-Украина.
 
Организатор акции - отстраненный мэр Конотопа Сумской области Артем Семинихин, которому ранее городской совет вынес вотум недоверия. По словам участников акции, они через социальную сеть Facebook договорились собраться для празднования Дня защитника Украины.
 
Активисты попытались пронести палатку на Майдан, но полицейские спецподразделения ее отобрали. В результате в начале улицы Михайловской состоялась стычка. Стороны конфликта использовали дубинки и слезоточивый газ.
 
 
"Сегодня наш праздник, мы имеем право поставить палатку, будем там праздновать, там наш штаб будет", - заявил один из участников конфликта, сообщает издание. 
 
Напомним, что сегодня в Киеве также представители добровольческого движения Организация украинских националистов во главе с Николаем Коханивским собрались в Мариинском парке в Киеве, где попытались снести памятник Николаю Ватутину.
 

Источник: korrespondent.net

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