ЕС может ввести новые санкции против России 15 октября

Совет ЕС утвердит план новых санкций в отношении России в связи с предполагаемым применением химического оружия на встрече глав МИД стран Евросоюза 15 октября в Люксембурге, говорится в пресс-релизе Министерства иностранных дел Великобритании, сообщает DW.

Санкции предполагают ограничение на въезд в Евросоюз и заморозку европейских счетаовруководителей разведывательных служб России и их ближайших соратников.

Новые санкции были предложены Великобританией и Францией после химических атак в Сирии и отравления экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. При этом новые ограничения могут коснуться не только РФ.

"Речь идет не только о России и Солсбери, санкции будут направлены против использования химического оружия во всем мире", - заявили в МИД Великобритании. При этом ранее британская газета The Telegraph сообщила, что санкции будут направлены против "высокопоставленных российских политиков", а также руководства российских разведслужб и их соратников, ответственных за предполагаемую химическую атаку. Глава МИД Великобритании Джереми Хант перед заседанием Совета ЕС примет коллег из Польши, Чехии, Венгрии, Словакии, Словении, Болгарии, Хорватии и Румынии в своей официальной загородной резиденции Чивнинг-хаус. На встрече он поблагодарит их за поддержку в рамках усилий по прекращению использования химического оружия во всем мире. Напомним, по мнению главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, в случае усиления санкций в следующем году экономику России может ждать рецессия. При Минфине РФ создали специальный департамент, который будет заниматься разработкой и реализацией мер по снижению влияния ограничительных мер. Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net