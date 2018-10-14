Православного священника-блогера о. Александра Шрамко запретили в служении. Устный запрет был озвучен 14 октября во время церемонии освящения минского Храма-памятника Всех Святых, возглавил которую Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, находящийся с визитом в Беларуси.
Причина, озвученная священнику, – размещенные им накануне фотографии обильного присутствия охранников Патриарха. “Как раз именно за фото с охранниками, это точно. А вот во что это формально облекут, будет известно во вторник”, – пишет священник в своем аккаунте в фейсбуке.
Официальный документ о запрете будет предоставлен 17 октября.
Ранее о. Александр Шрамко неоднократно уличал на своей странице в плагиате текстов для телевизионных проповедей настоятеля Храма-памятника протоиерея Федора Повного. Также священник упоминал о проблемах, возникших в связи с комментариями в фейсбуке к этим проповедям.
“Самое главное – фото, особенно охранников. У нас в основном об этом и был спор: мне доказывали, что это нормально, что у Патриарха столько охранников, что везде так, и иначе нельзя, – мол, я не знаю, как рискует Патриарх. Когда я сказал, что наш митрополит тоже предстоятель, но нет никакой охраны, и пока ничего не случилось, то мне в ответ сказали нечто неуважительное в адрес митрополита : мол, значит, не заслужил, ничего собой не представляет. Сказал это один из известных всем представителей окружения Патриарха”.
“Фотоотчет стал просто вишенкой на торте. Если Повный вас заранее пригласил, то просто решил одним махом отомстить вам за пристальное внимание к его персоне. Обнаружить плагиат у серого кардинала БПЦ и рассказать об этом на весь мир! Теперь подвернулся удобный случай напрямую отомстить”, – пишет в комментариях на странице священника одна из православных активисток.
Отец Александр Шрамко служит в храме Ксении Петербуржской в минском микрорайоне Сухарево, инициатор регулряных богослужений на белорусском языке.
Источник: krynica.info
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