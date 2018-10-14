В Киеве стартует марш националистов. Онлайн

Представители националистических и праворадикальных сил собрались у столичного парка Шевченко, откуда отправятся маршем по случаю годовщины основания УПА, Дня казачества и праздника Покровы, сообщает Украинская правда.

По данным издания, всегод в центре Киева собралось уже около 5000 человек, при этом участники акции продолжают прибывать и формируют колонны для марша.

Перед собравшимися выступили лидеры Национального корпуса, ДУК "Правый сектор", "Свободы", ОУН, Конгресса украинских националистов.

Также перед участниками выступил ветеран УПА 92-летний Теодор Дячун.

После выступлений планируется традиционное шествие, которая двинется по центральным улицам Киева к Европейской площади. Кроме националистов участие в марше принимают участники и ветераны АТО.

Онлайн трансляция марша

Напомним, что ранее в центре Киева, возле Майдана Незалежности участники акции ко Дню защитника Украины подрались с полицейскими.

Также сегодня в Киеве представители добровольческого движения Организация украинских националистов во главе с Николаем Коханивским собрались в Мариинском парке в Киеве, где попытались снести памятник Николаю Ватутину.

Источник: korrespondent.net