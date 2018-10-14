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14. 10. 2018

В Киеве стартует марш националистов. Онлайн

 
Представители националистических и праворадикальных сил собрались у столичного парка Шевченко, откуда отправятся маршем по случаю годовщины основания УПА, Дня казачества и праздника Покровы, сообщает Украинская правда.
 
По данным издания, всегод в центре Киева собралось уже около 5000 человек, при этом участники акции продолжают прибывать и формируют колонны для марша. 
 
Перед собравшимися выступили лидеры Национального корпуса, ДУК "Правый сектор", "Свободы", ОУН, Конгресса украинских националистов.
 
Также перед участниками выступил ветеран УПА 92-летний Теодор Дячун.
 
После выступлений планируется традиционное шествие, которая двинется по центральным улицам Киева к Европейской площади. Кроме националистов участие в марше принимают участники и ветераны АТО.
 
Онлайн трансляция марша
 
 
Напомним, что ранее в центре Киева, возле Майдана Незалежности участники акции ко Дню защитника Украины подрались с полицейскими.
 
Также сегодня в Киеве представители добровольческого движения Организация украинских националистов во главе с Николаем Коханивским собрались в Мариинском парке в Киеве, где попытались снести памятник Николаю Ватутину.
 
 
 

Источник: korrespondent.net

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