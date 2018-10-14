В Киеве возле Лавры массовые задержания - СМИ

Полиция задержала 122 человека на территории Киево-Печерской лавры, сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в полиции.

По данным источника издания, группа мужчин спортивной внешности разного возраста с утра сосредоточилась на территории монастыря.

"Верующие пожаловались, что эти ребята создают толкучку перед Успенским собором. Они явно не молиться туда пришли", - добавил собеседник.

Источник уточнил, что задержанные не сопротивлялись и добровольно сели в автозаки. Некоторые из них говорили правоохранителям, что они семинаристы.

РБК-Украина

Группа из 66 человек была отправлена в районные отделения полиции, где у них проверят документы и отправят домой. Остальные до сих пор находятся перед входом в лавру, их заблокировали бойцы полка полиции особого назначения.

Напомним, что сегодня в Киеве проходит марш националистов.

12 октября министр внутренних дел Арсен Аваков провел встречу с представителями православных церквей. Стороны договорились о сотрудничестве и координации действий относительно недопущения проявлений религиозной вражды в процессе урегулирования межцерковных отношений. Аваков заявил о недопустимости актов экстремизма на почве религиозной вражды в связи с началом процесса предоставления автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода Константинопольского патриархата 11 октября было принято решение продолжить процедуру предоставления Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. В свою очередь в УПЦ МП заявили, что не признают решение Константинопольского патриархата о предоставлении Украине автокефалии.

Источник: korrespondent.net