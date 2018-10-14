"Вернем Украину украинцам". Плакаты и кричалки на марше националистов

Марш националистов в центре Киева в воскресенье собрал около 10 тысяч участников, сообщает Украинская правда.

Колонну возглавили участники АТО, за ними шли лидеры националистических сил. Участники скандировали "Слава Украине! Героям слава!", "Москаляку на гілляку", "Одна единая соборная Украина".

Украинская правда

Также среди скандирований: "Бандера наш герой!", "Ганьба!", "На ножи", "буде Украина вільна", "Пам'ятай, чужинець – тут господар українець".

Также на марше был замечен транспорант: "Повернемо Україну українцям".

Страна.юа

Марш закончился на Европейской площади, где пройдет концерт ко Дню Защитника Украины.

Напомним, что в воскресенье, 14 октября, полиция задержала 122 человека на территории Киево-Печерской лавры, сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в полиции.

По данным источника издания, группа мужчин спортивной внешности разного возраста с утра сосредоточилась на территории монастыря.