Лента RSS
Подписаться на ленту
14 октября 2018, воскресенье, 21:48
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,13
  • € 2,47
14. 10. 2018

Сутки на Донбассе: ранены двое военных

 
С начала суток, в воскресенье, 14 октября, сепаратисты 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС) в сводке по состоянию на 18:00.
 
При этом отмечается, что противник один раз применил вооружение, запрещенное минскими соглашениями.
 
"Днем враг открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Пески, Новотроицкое, Богдановка, Гнутово, Водяное и Лебединское", - говорится в сообщении.
 
Опорные пункты украинских войск вблизи Гнутово обстреляли из минометов калибра 82 мм.
 
Пресс-центр ООС сообщает, что в ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
 
 
По данным издания  "Факты", 13 октября в 17:45 в селе Марьевка Луганской области (неподконтрольная Украине территория) в результате обстрела получили смертельные ранения мать и дочь, 1971 и 2001 года. Они проживали на улице Почтовой, 26. В издании утвержадют, что обстрел провели сепаратисты, а те "обвинили во всем ВСУ".

Женщина получила осколочное ранение левой стороны грудной клетки с повреждением внутренних органов, осколочное рваное ранение левого бедра с повреждением кровеносных сосудов, у девочки открытая черепно-мозговая травма, осколочные рваные ранения обоих бедер с повреждение кровеносных сосудов.

Напомним, что на неподконтрольной Киеву территории Донецкой области, у границы с Россией наблюдатели ОБСЕ заметили колонну военных грузовиков.
 
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
 

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Украина
Анекдот все анекдоты

Понял, что если дело Кокорина-Мамаева дотащат до суда, то мы впервые увидим живую иллюстрацию шутки, что «стороны приступили к прениям, суд заслушал доводы прокурора, защитника, полузащитника и нападающего»

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Запрет на купание в водоемах

А вы соблюдаете запреты на купание в водоемах?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.