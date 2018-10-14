Сутки на Донбассе: ранены двое военных

С начала суток, в воскресенье, 14 октября, сепаратисты 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС) в сводке по состоянию на 18:00.

При этом отмечается, что противник один раз применил вооружение, запрещенное минскими соглашениями.

"Днем враг открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Пески, Новотроицкое, Богдановка, Гнутово, Водяное и Лебединское", - говорится в сообщении.

Опорные пункты украинских войск вблизи Гнутово обстреляли из минометов калибра 82 мм.

Пресс-центр ООС сообщает, что в ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

По данным издания "Факты", 13 октября в 17:45 в селе Марьевка Луганской области (неподконтрольная Украине территория) в результате обстрела получили смертельные ранения мать и дочь, 1971 и 2001 года. Они проживали на улице Почтовой, 26. В издании утвержадют, что обстрел провели сепаратисты, а те "обвинили во всем ВСУ".

Женщина получила осколочное ранение левой стороны грудной клетки с повреждением внутренних органов, осколочное рваное ранение левого бедра с повреждением кровеносных сосудов, у девочки открытая черепно-мозговая травма, осколочные рваные ранения обоих бедер с повреждение кровеносных сосудов.

Напомним, что на неподконтрольной Киеву территории Донецкой области, у границы с Россией наблюдатели ОБСЕ заметили колонну военных грузовиков.

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Источник: korrespondent.net