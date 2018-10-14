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14. 10. 2018

В Конотопе на концерте ко Дню защитника показали видео с сепаратистами

В Конотопе Сумской области на концерте во Дворце культуры ко Дню защитника Украины на большом экране показали видео из Youtube под названием "Битва за Донбасс!", в котором песня "Кукушка" российской певицы Полины Гагариной наложена на кадры с сепаратистами и украинскими пленными. Видеоролик и музыка сопровождали танцевальный номер на сцене, сообщает ТСН.

На видео также видно символику самопровозглашенных "республик".

"Сначала это было недоумение, и хотелось понять, как такое могло получиться, что на этом концерте могло появиться такое видео. Злость, возмущение было. Злились, ругались", - рассказал один из участников праздника.
 
 
"Вчера я на репетиции лично проверяла этот материал - этого материала на репетиции не было", - заверила руководительница управления Елена Шинкаренко.
 
Директор дома культуры, в котором проводился праздник, Сергей Заралей объяснил произошедшее техническим сбоем и невнимательностью людей, которые монтировали ролик.
 
"Не известно, почему полетела программа, это было часов в 12, а концерт на четыре - и я бегом-бегом из интернета качал", - пояснил Заралей.
 
В данный момент правоохранительные органы занимаются расследованием инцидента.
 
Напомним, что в воскресенье, 14 октября, украинцы отмечают День защитника Украины. Этот праздник был учрежден в 2014 году по указу президента. В Украине он заменил советский праздник 23 февраля.
 
С 2015 года на День защитника Украины - официальный выходной.

Источник: korrespondent.net

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