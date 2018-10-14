В Киеве правые атаковали офис Медведчука

Вечером 14 октября 2018 года члены организаций С14 и "Традиция и порядок" пришли к офису СДПУ(о) возле столичной станции метро "Университет", сообщает РБК-Украина.

В то же время, сами представители правых организаций утверждают, что это офис, который принадлежит политику, куму президента РФ Владимира Путина, Виктору Медведчуку.

Правые атаковали офис после завершения совместного марша националистов в Киеве.

"Какие-то неизвестные историки из С14 и "Традиции и порядка" напоминают Медведчуку за Стуса и покрывание содержания Путиным украинских заключенных", - заявил лидер С14 Евгений Карась на странице в Facebook.

Активисты требовали включить Виктора Медведчука в список тех людей, которые подлежат обмену на заклюяенных в России украинцев.

Кроме того, активисты разбили окна, покрасили стены и бросили в здание дымовую шашку.

На месте происшествия работают полицейские и работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

РБК-Украина

Напомним, что в воскресенье, 14 октября, полиция задержала 122 человека на территории Киево-Печерской лавры, сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в полиции.

По данным источника издания, группа мужчин спортивной внешности разного возраста с утра сосредоточилась на территории монастыря.

"Вернем Украину украинцам". Плакаты и кричалки на марше националистов

Источник: korrespondent.net