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14. 10. 2018

В Киеве правые атаковали офис Медведчука

 
Вечером 14 октября 2018 года члены организаций С14 и "Традиция и порядок" пришли к офису СДПУ(о) возле столичной станции метро "Университет", сообщает РБК-Украина.
 
В то же время, сами представители правых организаций утверждают, что это офис, который принадлежит политику, куму президента РФ Владимира Путина, Виктору Медведчуку.
 
Правые атаковали офис после завершения совместного марша националистов в Киеве.
 
"Какие-то неизвестные историки из С14 и "Традиции и порядка" напоминают Медведчуку за Стуса и покрывание содержания Путиным украинских заключенных", - заявил лидер С14 Евгений Карась на странице в Facebook.
 
 
Активисты требовали включить Виктора Медведчука в список тех людей, которые подлежат обмену на заклюяенных в России украинцев.
 
Кроме того, активисты разбили окна, покрасили стены и бросили в здание дымовую шашку.
 
На месте происшествия работают полицейские и работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
РБК-Украина
 
Напомним, что в воскресенье, 14 октября, полиция задержала 122 человека на территории Киево-Печерской лавры, сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в полиции.
 
По данным источника издания, группа мужчин спортивной внешности разного возраста с утра сосредоточилась на территории монастыря.
 
"Вернем Украину украинцам". Плакаты и кричалки на марше националистов
 
 

Источник: korrespondent.net

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