В Украине 14 октября отмечают День защитника. В этот день также празднуется Покрова пресвятой Богородицы, а с 1999 года - День украинского казачества. 14 октября также считается днем основания Украинский повстанческой армии.

В 2018 году День защитника отличился молебном за автокефалию, маршем националистов и праворадикалов, попыткой снести памятник Ватутину. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Молебен за Томос

В центре Киева на Софийской площади утром состоялся молебен за Украину и автокефалию, которую Вселенский патриархат согласился предоставить Украинской православной церкви.

Президент Петр Порошенко на молебне заявил, что Украина никогда не была канонической территорией Русской православной церкви. По его словам, до середины 17 века, Киевская митрополия пользовалась широкими правами в структуре Матери-Церкви.

"Наконец, Вселенский патриархат окончательно провозгласил незаконным московскую аннексию Киевской митрополии, осуществленной еще в конце 17 века. Ясно и недвусмысленно им заявлено, что РПЦ не имеет канонических прав на православную церковь в Украине, что наша православная церковь не имеет подчинения РПЦ", - заявил Порошенко.

Он также отметил, что объединение трех церквей в Единую поместную Украинскую православную церковь является добровольным процессом. Однако церковь Московского патриархата не имеет права называться украинской.

Cмотрите фотогалерею: УПА, Ватутин и молебен. Как прошел День защитника

Снос памятника Ватутину

В Мариинском парке в центре Киева собрались десятки представителей националистических организаций. Как отмечается на странице Facebook ОУН, активисты собираются "максимально повредить советских идолов".

Они принесли с собой лестницу и тросы, с помощью которых хотели снести памятник советскому генералу Николаю Ватутину.

"Когда активисты пытались совершить активные действия, полиция оттеснила, снаряжение мы изъяли, мы его вернем, оно не запрещено", - сказал начальник Нацполиции Киева Андрей Крищенко, который находился на месте, уточнив, что речь идет о лестнице.

Он отметил, что считает памятник Ватутину символом тоталитарной эпохи, "но есть законодательный акт, что это - братская могила", а потому памятник сносить нельзя.

Начальник столичной полиции добавил, что просил киевскую власть решить проблему с памятником: "Или перенести, или другим способом".

Cмотрите фотогалерею: УПА, Ватутин и молебен. Как прошел День защитника

Марш УПА

Представители националистических и праворадикальных сил днем собрались у парка Шевченко в центре Киева, откуда отправились маршем по случаю годовщины основания УПА, Дня казачества и праздника Покровы.

Перед собравшимися выступили лидеры Национального корпуса, Правого сектора, Свободы, ОУН, Конгресса украинских националистов. Также перед участниками выступил ветеран УПА 92-летний Теодор Дячун.

Марш националистов собрал, как сообщают СМИ, около десяти тысяч участников. Колонну возглавили участники АТО, за ними шли лидеры националистических сил.

Cмотрите фотогалерею: УПА, Ватутин и молебен. Как прошел День защитника

Участники скандировали "Слава Украине! Героям слава!", "Москаляку на гілляку", "Одна единая соборная Украина", "Бандера наш герой!", "Ганьба!", "На ножи", "Буде Украина вільна", "Пам'ятай, чужинець - тут господар українець".

Также на марше был замечен транспорант: "Повернемо Україну українцям". Марш закончился на Европейской площади, где запланирован концерт ко Дню защитника Украины.

Позже на Европейской площаи спели гимн Организации украинских националистов (ОУН) "Зродились ми великої години".

Задержания у Лавры

Полиция сообщила, что задержала возле Киево-печерской лавры около сотни человек. РБК-Украина уточнило, что задержаны были 122 человека.

По данным источника издания, группа мужчин спортивной внешности разного возраста с утра сосредоточилась на территории монастыря.

У Києві біля входу до Києво-Печерської лаври спецпризначенці поліції оточили близько 20-30 молодиків з невідомих причин pic.twitter.com/cSKFy1KHcV — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 14 октября 2018 г.

"Верующие пожаловались, что эти ребята создают толкучку перед Успенским собором. Они явно не молиться туда пришли", - добавил собеседник.

Источник уточнил, что задержанные не сопротивлялись и добровольно сели в автозаки. Некоторые из них говорили правоохранителям, что они семинаристы.

Как отметила полиция, в целом массовые мероприятия в воскресенье в Киеве прошли без грубых нарушений правопорядка.

Однако вечером радикалы из С14 и других организаций атаковали офис официального представителя Украины по вопросам обмена пленными в Трехсторонней контактной группе Виктора Медведчука.

РБК-Україна

Они требовали "вернуть политзаключенных" и "напоминали за Стуса (поэт, адвокатом которого был Медвечук - ред.)". Радикалы забрасывали здание камнями.

Мемориал погибшим

Также в Киеве открыли Мемориал погибшим на воинам. В церемонии открытия принимал участие президент Петр Порошенко с супругой.

Комплекс состоит из Зала памяти, в котором находится книга памяти с именами погибших военнослужащих, и стелы с колоколом.

В дни, когда погибали защитники Украины, колокол будет бить столько раз, сколько воинов погибло. Четыре дня в году, когда на фронте не было потерь, колокол будет молчать. В день открытия Мемориала колокол ударил один раз.

Cмотрите фотогалерею: УПА, Ватутин и молебен. Как прошел День защитника

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Источник: korrespondent.net