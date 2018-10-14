Ватикан причислил к лику святых убитого в Сан-Сальвадоре архиепископа Оскара Ромеро.

Папа Франциск 14 октября объявил о канонизации убитого в Сан-Сальвадоре в 1980 году архиепископа Оскара Ромеро.

Архиепископ Ромеро активно выступал против социального неравенства и критиковал обе стороны конфликта во время гражданской войны в Сальвадоре из-за гибели мирного населения. Во время Мессы в 1980 году он был застрелен солдатами. Его убийц так и не осудили, сообщает ВВС.

Убийство архиепископа Ромеро привело к новому витку гражданской войны в Сальвадоре, унесшей жизни более 75 тысяч человек.

В этот же день Ватикан канонизировал Папу Павла VI, известного реформой Католической Церкви в 1962 году.

Источник: krynica.info