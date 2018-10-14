Лента RSS
Подписаться на ленту
14 октября 2018, воскресенье, 23:40
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,13
  • € 2,47
14. 10. 2018

Ватикан причислил к лику святых убитого в Сан-Сальвадоре архиепископа Оскара Ромеро.

Папа Франциск 14 октября объявил о канонизации убитого в Сан-Сальвадоре в 1980 году архиепископа Оскара Ромеро.

Архиепископ Ромеро активно выступал против социального неравенства и критиковал обе стороны конфликта во время гражданской войны в Сальвадоре из-за гибели мирного населения. Во время Мессы в 1980 году он был застрелен солдатами. Его убийц так и не осудили, сообщает ВВС.

Убийство архиепископа Ромеро привело к новому витку гражданской войны в Сальвадоре, унесшей жизни более 75 тысяч человек.

В этот же день Ватикан канонизировал Папу Павла VI, известного реформой Католической Церкви в 1962 году.

Источник: krynica.info

Это Интересно
Актуальное
Религия
Анекдот все анекдоты

Понял, что если дело Кокорина-Мамаева дотащат до суда, то мы впервые увидим живую иллюстрацию шутки, что «стороны приступили к прениям, суд заслушал доводы прокурора, защитника, полузащитника и нападающего»

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Запрет на купание в водоемах

А вы соблюдаете запреты на купание в водоемах?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.