Трамп заявил о доверии к Ким Чен Ыну

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью CBS, что доверяет лидеру КНДР Ким Чен Ыну.



"Да, я доверяю ему. Но это не значит, что я не могу ошибаться", − отметил Трамп.

При этом, ведущая телеканала напомнила президенту США об обвинениях в адрес Ким Чен Ына, в том числе в репрессиях и использовании принудительной рабочей силы.

"Мне известно об этих вещах, я не ребенок", − ответил Трамп и добавил, что наличие контакта между ним и северокорейским лидером все равно является положительным фактором.

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Источник: korrespondent.net