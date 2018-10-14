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14. 10. 2018

Трамп заявил о доверии к Ким Чен Ыну

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью CBS, что доверяет лидеру КНДР Ким Чен Ыну.

"Да, я доверяю ему. Но это не значит, что я не могу ошибаться", − отметил Трамп.

При этом, ведущая телеканала напомнила президенту США об обвинениях в адрес Ким Чен Ына, в том числе в репрессиях и использовании принудительной рабочей силы.

 
"Мне известно об этих вещах, я не ребенок", − ответил Трамп и добавил, что наличие контакта между ним и северокорейским лидером все равно является положительным фактором.

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Источник: korrespondent.net

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