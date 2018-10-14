Лента RSS
Подписаться на ленту
15 октября 2018, понедельник, 00:55
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,13
  • € 2,47
14. 10. 2018

В полиции рассказали, как прошел день 14 октября

 
Замглавы Нацполиции Александр Фацевич заявил, что в массовых мероприятиях 14 октября приняли участие более 250 тысяч человек, передает пресс-служба ведомства.
 
При этом грубых правонарушений во время их проведения не зафиксировали.
 
"Хочу поблагодарить участников мероприятий, которые не прибегли к ранее анонсированным акциям, а также с пониманием отнеслись ко всем превентивным полицейским мерам безопасности. Также благодарен всем правоохранителям, которые профессионально выполнили поставленные перед ними задачи", − подчеркнул замглавы Нацполиции.
 
Напомним, в воскресенье, 14 октября, украинцы отмечали День защитника Украины.
 
В центре Киева подрались участники акции и полиция

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Украина
Анекдот все анекдоты

Понял, что если дело Кокорина-Мамаева дотащат до суда, то мы впервые увидим живую иллюстрацию шутки, что «стороны приступили к прениям, суд заслушал доводы прокурора, защитника, полузащитника и нападающего»

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Запрет на купание в водоемах

А вы соблюдаете запреты на купание в водоемах?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.