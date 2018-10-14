В полиции рассказали, как прошел день 14 октября

Замглавы Нацполиции Александр Фацевич заявил, что в массовых мероприятиях 14 октября приняли участие более 250 тысяч человек, передает пресс-служба ведомства.

При этом грубых правонарушений во время их проведения не зафиксировали.

"Хочу поблагодарить участников мероприятий, которые не прибегли к ранее анонсированным акциям, а также с пониманием отнеслись ко всем превентивным полицейским мерам безопасности. Также благодарен всем правоохранителям, которые профессионально выполнили поставленные перед ними задачи", − подчеркнул замглавы Нацполиции.

Напомним, в воскресенье, 14 октября, украинцы отмечали День защитника Украины.

В центре Киева подрались участники акции и полиция

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Источник: korrespondent.net