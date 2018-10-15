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15. 10. 2018

В Катар прибыл десантный корабль ВМС США

Универсальный десантный корабль США USS Essex (LHD-2) прибыл в воскресенье, 14 октября, в порт Дохи, сообщило министерство обороны Катара.

Его прибытие в столицу Катара связано с сотрудничеством по борьбе с терроризмом и было заранее запланировано.

"Заход десантного корабля в Доху проходит в рамках военного сотрудничества с Катаром по борьбе с терроризмом и экстремизмом, и убеждение в приверженности США к безопасности региона, защите свободы и гарантий торговой активности в регионе и морских путей, примыкающих к нему", − отмечается в сообщении оборонного ведомства.

 
 

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Источник: korrespondent.net

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