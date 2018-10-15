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15. 10. 2018

В США на дне рождения ребенка произошла перестрелка

В американском городе Тафт на юге штата Техас в перестрелке на дне рождения ребенка погибли четыре человека. Об этом со ссылкой на полицию сообщает The New York Times.

Инцидент произошел вечером 14 октября. Отмечается, что к стрельбе на первом дне рождения ребенка привел конфликт двух семей. В результате происшествия погибли четыре человека и еще один был ранены.

Двое подозреваемых в развязывании стрельбы бежали. Один из них  20-летний молодой человек, вскоре был пойман. Второй подозреваемый  37-летний отец ребенка, пока не задержан.

Все убитые  дед и три его внука, являются членами одной семьи. Четвертый внук госпитализирован.

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Источник: korrespondent.net

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