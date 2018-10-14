В Германии ультраправые прошли в парламент Баварии

Христианско-социальный союз получил больше всего голосов на выборах в местный парламент немецкой федеральной земли Бавария, но потерял абсолютное большинство, свидетельствуют результаты экзит-полов, сообщает Spiegel.

ХСС набрал 35,5% голосов в одном из самых консервативных центров Германии. По сравнению с предыдущими выборами партия потеряла более 12%. Теперь партии придется объединяться с другими силами для создания коалиции. Это лишь третий подобный случай в послевоенной истории Баварии.

ХСС единогласно управлял Баварией с 1957 года, но потерял поддержку избирателей в связи с поляризацией мнений относительно вопроса миграции.

Второе место на выборах заняли "Зеленые" - 18,5% голосов. Вслед за ними финишировали "Свободные избиратели" с 11,5% и правая "Альтернатива для Германии" - 11%. Антииммиграционная правоконсервативная партия Альтернатива для Германии впервые прошла в парламент Баварии. СМИ называют успех ультраправых большым ударом по коалиционному правительству Ангелы Меркель. ХСС является сестринской партией Христианско-демократического союза, возглавляемого канцлером Ангелой Меркель, для которой эти выборы тоже имели большое значение. Рейтинг правящего блока, возглавляемого Ангелой Меркель упал до наиболее низкого показателя, сообщает DW со ссылкой на Bild am Sonntag. На данный момент за консервативный блок готовы проголосовать 26% респондентов, что на один процент меньше по сравнению с предыдущей неделей. Напомним, ранее в столице Баварии в немецком Мюнхене прошла массовая акция протеста против расизма. По данным полиции, на марш вышли более 20 тысяч человек. В Берлине, в субботу, 13 октября, прошел самый масштабный с начала года протестный марш против расизма и дискриминации. На него вышли порядка 242 тысяч человек – вместо ожидавшихся 40 тысяч.

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Источник: korrespondent.net