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15. 10. 2018

В Париже задержали более 20 чеченцев − СМИ

 
Французская полиция заявила о задержании в Париже 23 уроженцев Чечни, которых подозревают  рэкете с водителей грузовиков, въезжающих из Восточной Европы, пишет Le Figaro.
 
По данным правоохранителей, задержанные требовали по 200 евро за право въехать в Париж с каждой восточноевропейской фуры, в частности из Польши, Молдовы и Украины. 
 
В месяц преступная группировка могла получать до 200 тысяч евро. Задержание произошло в момент передачи денег, у подозреваемых изъяты значительные суммы наличных и оружие.
 
О связях задержанных с исламистскими организациями не сообщается, также не указано их гражданство.
 
Напомним, 12 мая на удице Парижа неизвестный мужчина напал с ножом на прохожих. В результате нападения один человек погиб и еще четверо пострадали. Преступника застрелила полиция, им оказался 21-летний уроженец Чечни.

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Источник: korrespondent.net

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