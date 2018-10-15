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15. 10. 2018

Хиллари Клинтон поддержала действия мужа после скандала из-за Левински

 
Хиллари Клинтон заявила в интервью CBS 14 октября, что ее муж Билл Клинтон поступил правильно, отказавшись уходить в отставку после скандала с Моникой Левински. 
 
На вопрос о том, стоило ли Клинтону покинуть пост после романа с Левински, супруга бывшего президента ответила отрицательно.
 
Она также не согласилась, что это было "злоупотребление властью".
 
По словам Клинтон, Моника Левинский "была взрослой" на момент отношений с главой государства.
 
Как сообщал Корреспондент.net3 сентября Левински покинула интервью в Иерусалиме из-за вопроса о бывшем Билле Клинтоне.

Напомним, в 1998 году общественности стало известно о сексуальных отношениях между Левински и тогдашним президентом США Биллом Клинтоном. В разгар скандала главе государства едва удалось избежать импичмента. 

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Источник: korrespondent.net

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