Хиллари Клинтон поддержала действия мужа после скандала из-за Левински

Хиллари Клинтон заявила в интервью CBS 14 октября, что ее муж Билл Клинтон поступил правильно, отказавшись уходить в отставку после скандала с Моникой Левински.

На вопрос о том, стоило ли Клинтону покинуть пост после романа с Левински, супруга бывшего президента ответила отрицательно.

Она также не согласилась, что это было "злоупотребление властью".

По словам Клинтон, Моника Левинский "была взрослой" на момент отношений с главой государства.

Как сообщал Корреспондент.net , 3 сентября Левински покинула интервью в Иерусалиме из-за вопроса о бывшем Билле Клинтоне.

Напомним, в 1998 году общественности стало известно о сексуальных отношениях между Левински и тогдашним президентом США Биллом Клинтоном. В разгар скандала главе государства едва удалось избежать импичмента.

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Источник: korrespondent.net