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15. 10. 2018

Борис Джонсон призвал Британию сопротивляться ЕС

 
Бывший министр иностранных дел Британии Борис Джонсон призвал власти королевства сопротивляться давлению со стороны Евросоюза. Об этом говорится в его статье для The Telegraph.
 
"Пришло время противостоять хулиганам. После более чем двух лет помыкания со стороны ЕС настал момент, когда Великобритании стоить сопротивляться", − заявил Джонсон.
 
Перечислив все уступки, на которые Лондон пошел в угоду Брюсселю в ходе переговоров по Brexit, экс-глава МИД отметил, что Британия должна заключить с ЕС договор, аналогичный существующему между Канадой и Евросоюзом.
 
"Никаких пошли, никаких квот, свободная торговля в основе глубокого и особенного партнерства. Это правильно для обеих сторон, пришло время добиться этого", − подчеркнул Джонсон.
 
Напомним, в июле Джонсон ушел в отставку с поста министра иностранных дел Великобритании из-за несогласия с планом выхода королевства из Евросоюза.
 
Ранее сообщалось, что условия выхода Великобритании из ЕС будут согласованы в ближайшие недели.

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Источник: korrespondent.net

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