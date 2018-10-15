Трамп уточнил, в чем Китай опаснее России

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью CBS, что Китай, а не Россия является более серьезной угрозой в связи с возможным вмешательством в выборы США.

"Россия вмешалась (в выборы), но я думаю, что Китай тоже вмешался. И я думаю, честно говоря, что Китай − гораздо более серьезная проблема", − подчеркнул Трамп.



Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что китайские власти проводят кампанию против Республиканской партии, чтобы повлиять на промежуточные выборы в Конгресс 6 ноября. Эти действия, по его мнению, являются ответом на торговую политику американского президента.

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Источник: korrespondent.net