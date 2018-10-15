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15. 10. 2018

Более 100 тысяч людей отравились питьевой водой в Ираке

Число отравившихся питьевой водой в провинции Басра на юге Ирака увеличилось до 111 тысяч человек. Об этом сообщил телеканал Al-Sumaria со ссылкой на заявление директора офиса Верховного комиссара ООН по правам человека в городе Басра Махди ат-Тамими.

"Число случаев отравления загрязненной водой увеличилось до 111 тысяч человек", − уточнил ат-Тамими.

Он связал резкий рост пострадавших с началом учебного года в стране, так как среди отравившихся много школьников и добавил, что комиссариат требует от центрального правительства и местных властей ясной и серьезной позиции по этому вопросу.

Напомним, ранее сообщалось о 27 тысячах пострадавших в результате употребления некачественной воды на юге Ирака.

Посол ЕС в Ираке отравился некачественной водой

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Источник: korrespondent.net

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