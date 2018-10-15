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15. 10. 2018

СМИ: Ким Чен Ын не дал США список ядерных объектов

Лидер КНДР Ким Чен Ын отказался предоставить госсекретарю США Майку Помпео список ядерных объектов до подписания декларации о формальном прекращении Корейской войны 1950-1953 годов. Об этом сообщает газета Yomiuri со ссылкой на источники.

По информации издания, Ким Чен Ын в ответ на просьбу Помпео хотя бы частично раскрыть перечень ядерных объектов заявил, что "США не поверят мне, даже если бы я предоставил такой список".

Северокорейский лидер подчеркнул, что Пхеньяну и Вашингтону следует построить доверительные отношения, прежде чем принимать меры по денуклеаризации Корейского полуострова.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что доверяет Ким Чен Ыну, несмотря на многочисленные обвинения в его адрес.

Напомним, 7 октября Помпео встретился с лидером КНДР. По итогам переговоров он заявил, что США продолжают добиваться прогресса по соглашениям, достигнутым на сингапурском саммите.

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Источник: korrespondent.net

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