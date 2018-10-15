Трамп напомнил, что помогает Украине в обороне

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью CBS, что проявляет жесткость при контактах с президентом РФ Владимиром Путиным и активно помогает Украине обороняться.
"Вы не знаете, о чем я говорил с Путиным на встрече перед пресс-конференцией (в Хельсинки)", − ответил Трамп.
На это Шталь указала, что Трамп никогда не говорил ничего жесткого в адрес Путина публично.
"Я этого не делал? Я тот, кто дал Украине наступательное вооружение и противотанковые системы", − подчеркнул президент и добавил, что гораздо активнее помогает Киеву укреплять вооруженные силы, чем его предшественник Барак Обама.
"Обама этого не делал. Знаете, что он им отправлял? Одеяла и подушки. И именно он упустил ту часть Украины, которая (перешла − ред.) под влияние России", − заявил Трамп.
Ранее президент Петр Порошенко сообщил, что Украина с 2014 года получила от США более миллиарда долларов на усиление обороноспособности.
США готовы дать Украине еще больше оружия − Волкер
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Источник: korrespondent.net
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