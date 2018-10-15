Трамп не придает значения изменению климата

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью CBS, что не хочет "терять триллионы долларов" на ликвидацию последствий изменения климата.

Журналистка Лесли Шталь спросила Трампа, верит ли он в изменение климата.

"Я думаю, что что-то происходит, что-то меняется, а потом меняется обратно. Я не знаю, ответственен ли человек за это", − ответил американский лидер.

"Я не хочу давать триллионы долларов и потерять миллионы рабочих мест, я не хочу оказаться в настолько невыгодном положении", − пояснил президент США.

Он отмел предположения научного мира о том, что климат меняется в основном из-за деятельности человека и что изменения приобретают опасный характер.

"У ученых тоже есть политическая повестка дня", − заявил Трамп.

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Источник: korrespondent.net