В немецком Гессене легкомоторный самолет Cessna при посадке врезался в группу людей. Об этом сообщает издание Osthessen News.

По информации издания, пилот не сумел посадить самолет на полосу, решил пойти на второй круг, однако не смог набрать высоту. Самолет пробил ограду и врезался в людей.

В результате происшествия погибло трое человек: две женщины и один ребенок. Еще восемь человек получили ранения. Летчик не пострадал.

Cмотрите фотогалерею: В Германии самолет при посадке влетел в толпу, есть жертвы

Как сообщалось, 13 октября в американском штате Нью-Йорк произошло крушение небольшого самолета, погибли три человека.

Ранее СМИ сообщали, что в самолет, в которым летели принц Гарри и Меган Маркл, ударила молния.

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Источник: korrespondent.net