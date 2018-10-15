Итоги 14.10: День Защитника и обещание по церкви

В Украине отметили День защитника

Украинцы отметили День защитника − праздник, который заменил 23 февраля. В этот день также празднуется Покрова пресвятой Богородицы, а с 1999 года − День украинского казачества. Также 14 октября считается днем основания Украинский повстанческой армии.

В полиции уточнили, что в этот день проходили свыше 500 массовых мероприятий. в которых участвовали 250 тысяч человек.

В частности, состоялся молебен за автокефалию, марш националистов и праворадикалов, а также зафиксирована попытка снести памятник Ватутину. Корреспондент.net собрал самые интересные подробности дня.

Ватикан канонизировал Папу Римского Павла VI

Понтифика Павла VI, который занимал Святой престол с 1963 по 1978 год официально причислили к лику святых.

Он был первым Папой с начала XIX века, который совершил визит за пределы Италии и посетил пять континентов.

Президент заявил, что в Украине не будет государственной церкви

Президент Петр Порошенко заявил, что в Украине не было, нет и не будет государственной церкви, а в Украинскую автокефальную православную церковь не будут приглашать насильно.

Он подчеркнул, что власть будет уважать выбор тех, кто решит остаться в церковной структуре, которая сохраняет единство с Российской православной церковью.

В Киеве открыли Мемориал погибшим на Донбассе

На территории Министерства обороны открыли мемориал погибшим воинам. Комплекс состоит из Зала памяти, в котором находится книга памяти с именами погибших военнослужащих, и стелы с колоколом.

Партия Меркель утратила абсолютное большинство в парламенте

Христианско-социальный союз получил больше всего голосов на выборах в местный парламент немецкой федеральной земли Бавария, но при этом потерял абсолютное большинство.

Рейтинг правящего блока, возглавляемого Ангелой Меркель упал до наиболее низкого показателя в истории. Теперь партии придется объединяться с другими силами для создания коалиции.

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Источник: korrespondent.net