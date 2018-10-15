На Марше равенства в Польше пострадали восемь полицейских

В Польше пострадали восемь правоохранителей в результате столкновений с хулиганами, которые пытались помешать проведению первого Марша равенства в Люблине. Об этом сообщает Polsatnews.pl.

“Восемь полицейских пострадали. К счастью, травмы не являются серьезными”,- сообщила представитель полиции в Люблине Рената Лащка-Русек.

Она добавила, что в госпитале остается еще один полицейский.

По ее словам, 21 человек задержан, 16 из которых находятся в следственном изоляторе. Им инкриминируют нападение на полицейских и участников марша, драки, участие в нелегальном массовом мероприятии.

В субботу в Люблине с участием представителей ЛГБТ-сообщества партий левого толка и разного рода общественных организаций впервые состоялся Марш равенства, в котором приняли участие до 1,5 тыс. участников. Националистические силы из организаций Лагерь великой Польши (ONR) и Всепольская Польша (MW) и т. д несколько раз пытались заблокировать марш, но полиция силовыми методами заставила их освободить дорогу для участников марша. Против агрессивно настроенных молодых людей, которые бросали в полицию камни, бутылки и петарды, а также кричали оскорбительные лозунги в сторону участников марша, полиция применила силу, в том числе водометы.

Мэр Люблина Кшиштоф Жук, опасаясь за безопасность участников марша, в начале недели запретил его проведение. Впрочем, организаторы марша опротестовали в апелляционном суде это решение мэра города и суд в пятницу стал на их сторону. После этого мэр города создал кризисный штаб для обеспечения безопасности участников марша.