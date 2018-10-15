На Волыни открыли памятник пчеле

"В Маневичах Волынской области в рамках празднования Дня пчелы и меда в воскресенье, 14 октября, открыли наибольший в Украине памятник пчеле, высота которого составляет 3,3 м", - говорится в сообщении.
По данным издания, это уже четвертый памятник пчеле в Украине. Доныне такие памятники были на Закарпатье, в Тернополе и в Ивано-Франковской области.
Отмечается, что памятник установили по инициативе местной организации пчеловодов. 13 лет в Маневичах проводят праздник пчелы и меда, но в этом году решили установить рекорд.
Высота пчелы - 3,3 м, длина - 2,6 м, размах крыльев - 2,5 м, вес - 400 кг. Для сравнения, высота тернопольского памятника пчеле - 2,5 м.
Памятник создал луцкий кузнец Виктор Семенюк со своим сыном Виктором Щасливым. Эскиз создавали вместе с пасечниками. Работа продолжалась на протяжении шести месяцев. Материал - низкоуглеродистая сталь, то есть обычный черный металл. А уже готовое изделие покрыли дорогой автомобильной краской.
Ранее в Черниговской области поставили памятник козлу. А в Харькове установили фигуру женщины, продающей семечки.
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Источник: korrespondent.net
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