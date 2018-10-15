Британия и Евросоюз договорились по Brexit - СМИ

Евросоюзи и Великобритания договорились об условиях сделки по Brexit, что даст возможность Британии безопасного выхода из блока с переходным периодом для предотвращения экономических трудностей. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
Признаки того, что соглашение было достигнуто появились утром 14 октября. Британский департамент по выходу из ЕС выступил с заявлением о незапланированной поездке в Брюссель министра по Brexit Доминика Рааба.
"Несмотря на несколько больших проблем, которые необходимо решить, включая границу с Северной Ирландией, все согласились, что необходимы переговоры лицом к лицу в преддверии заседания Европейского совета", - заявил представитель департамента.
Вместе с тем накануне вечером была назначена встреча 27 послов возглавляющих делегации стран - участниц ЕС. Источники издания сообщили, что на встрече послам представят параметры сделки по выходу Британии из блока.
Один из источников издания сообщил, что соглашение все еще находится на уровне переговоров, но представитель Европейской комиссии отказался комментировать, заявив, что "переговоры продолжаются".
При достижении предварительного соглашения между Лондоном и Брюсселем, которое будет одобрено послами, его отправят на рассмотрение министров иностранных дел 27 стран ЕС. После этого соглашение будет обсуждаться на полях заседания Евросовета лидерами стран, что входят в блок.
Издание сообщает, что есть опасение того, что соглашение может быть не поддержано в Лондоне Демократической партией юнионистов, которая сотрудничает с Консервативной партией премьера Британии Терезы Мэй.
Двумя днями ранее президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что условия выхода Великобритании из ЕС будут согласованы в ближайшие недели.
При этом в сентябре Тереза Мэй заявила, что перегоры по Brexit зашли в тупик.
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Источник: korrespondent.net
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