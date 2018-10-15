Военные показали, как вертолет сбил беспилотник

ВСУ обнародовали видео, как вертолет Ми-24 сбивает над Лисичанском разведывательный беспилотник Орлан-10. Видеоролик выложен на странице штаба ООС в Facebook.

"Экипаж вертолета Ми-24 на практике проверил полученные навыки борьбы с беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что беспилотный летательный аппарат Орлан-10 маневрировал по высоте и по направлениям.

"Короткая очередь из вооружения ударного вертолета - вражеский беспилотник падает", - говорится в сообщении.

На записи слышно переговоры пилотов: "Еще прицелься... Попали... Все, он падает. Уходим...".

Как сообщалось, беспилотник был сбит утром 13 октября.

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Источник: korrespondent.net