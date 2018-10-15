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15. 10. 2018

За сутки на Донбассе ранены трое военных

За минувшие сутки сепаратисты 23 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, трое военнослужащих получили ранения. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции ООС в понедельник, 15 октября.

"При этом враг 4 раза применял вооружение, запрещенное минскими договоренностям", - говорится в сводке.

За прошедшие сутки сепартисты обстреливали позиции военных в районе населенных пунктов Крымское, Золотое, Екатериновка, Луганское, Новолуганское, Авдеевка, Пески, Марьинка, Новотроицкое, Богдановка, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино.

Как отмечается, незаконные вооруженные формирования вели прицельный огонь вблизи Луганского, Новолуганское, Гнутово и Водяного из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"С начала суток враг трижды обстрелял позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Авдеевка, Лебединский и Широкино из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Тяжелое вооружение не применялось. Один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - добавили в ООС.

Как сообщалось, днем ранее во время обстрелов на Донбассе не пострадал ни один военный.

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Источник: korrespondent.net

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