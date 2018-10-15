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15. 10. 2018

В Крыму отпустили одного из украинских рыбаков

Один из членов экипажа украинского рыболовецкого судна ЯМК-0041, которое было задержано у берегов Крыма в мая, вернулся на материковую Украину. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

"Только что говорила с членом экипажа судна ЯМК-0041 Геннадием Отычко. Он на подконтрольной Украины территории, возвращается в Очаков", - заявила она.

Моряк перешел административную границу в пункте въезда-выезда Каланчак.

Его отпустили в связи со смертью матери.

Напомним, траулер задержали в начале мая за незаконный промысел камбалы-калкана у берегов Крыма. Против капитана судна возбуждено уголовное дело о браконьерстве, позже мужчину арестовали. Капитан не признал свою вину и обжаловал арест в Верховном суде Крыма. Украинская прокуратура также возбудила дело после задержания моряков. Команда судна 25 июня объявила голодовку. 2 июля были отпущены четыре члена экипажа судна, но Крым они покинуть не могут.

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Источник: korrespondent.net

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