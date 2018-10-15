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15. 10. 2018

Турция и Саудовская Аравия договорились по делу о пропавшем журналисте

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом дело пропавшего саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Об этом сообщили в администрации главы турецкого государства, передает Anadolu.
 

Инцидент с исчезновением журналиста главы государств обсудили по телефону.

"Главы государств подчеркнули значимость создания совместной турецко-саудовской рабочей группы по расследованию дела Джамаля Хашогги", - говорится в сообщении.

Напомним, журналист, который критиковал саудовскую власть, и который в последнее время работал в Washington Post, пропал 2 октября. После того, как он зашел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, его никто не видел.

Турецкие власти заявили, что располагают видео- и аудиозаписями, доказывающими, что Хашогги убили в консульстве.

В Саудовской Аравии назвали эти обвинения безосновательной ложью. 

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Источник: korrespondent.net

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