На Ровенщине разоблачили цех по переработке янтаря

В Заречном Ровенской области полиция разоблачила местного жителя, который оборудовал дома подпольный цех по нелегальной обработке янтаря. Об этом сообщает полиция области.

Выяснилось, что незаконной деятельностью занимался 41-летний мужчин.

Во время обыска правоохранители обнаружили и изъяли около 100 кг янтаря различных фракций, восемь станков для обработки "солнечного" камня, две мотопомпы заводского производства и черновые записи. Ориентировочная стоимость изъятого составляет 1,4 млн гривен.

Досудебное расследование продолжается, в ходе которого проводятся мероприятия по установлению каналов сбыта янтаря и лиц, причастных к незаконной деятельности.

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Ранее в Ровенской области полиция в одном из сел изъяла 197 кг янтаря на сумму почти 3 млн гривен.

Тем временем, на Закарпатье изъяли более тонны янтаря на миллион долларов.

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Источник: korrespondent.net