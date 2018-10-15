Десятки людей погибли из-за обрушения школы в Индонезии

В индонезийской провинции Северная Суматра из-за обрушения части здания начальной школы погибли по меньшей мере 20 человек. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на данные местной власти.

Обрушение произошло из-за проливных дождей и наводнения, которые вызвали селевые потоки. По предварительным данным, 11 из погибших были учениками школы.

Напомним, по последним данным, число жертв землетрясений и цунами в Индонезии достигло 2088.

Несколько дней назад поисково-спасательные операции официально завершились. Индонезия приказала гуманитарным работникам из неправительственных иностранных организаций покинуть пострадавшие районы.

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Источник: korrespondent.net